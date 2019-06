Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Autotür hält stand

Ahaus (ots)

Gescheitert ist ein Unbekannter am Sonntag in Ahaus bei dem Versuch, ein Auto aufzubrechen. Der Täter hatte sich zwischen 18.15 Uhr und 19.55 Uhr an einem Wagen zu schaffen gemacht, der an der Bahnhofstraße parkte. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell