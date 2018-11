POL-PPRP: Vom Sorgenkind zum Musterschüler

Ludwigshafen (ots) - Für große Verwirrung sorgte am Dienstag, 13.11.2018, der Fleiß eines 6-Jährigen. Er hatte sich ohne Absprache mit seinen Lehrern oder seinen Eltern freiwillig in eine Hausaufgabenbetreuung begeben, obwohl er dort eigentlich gar nicht angemeldet ist. Als er wegen seiner spontanen Beflissenheit zunächst nicht mehr aufzufinden war, informierte die Schulleitung den Vater. Dieser wendete sich in Sorge an die Polizei und machte sich auf die Suche nach seinem Sprössling. In der Schule konnte der Junge kurze Zeit später wohlbehalten und vergnügt in der Hausaufgabenbetreuung angetroffen werden.

