POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Unfall mit Radfahrer

Ludwigshafen (ots) - Am 12.11.2018 gegen 15.40 Uhr fuhr ein 33-Jähriger mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Heinigstraße entgegen der Fahrtrichtung. Zur gleichen Zeit fuhr ein 59-Jähriger mit seinem Auto auf der Kaiser-Wilhelm-Straße in Richtung Bürgermeister-Kutterer-Straße. An der Fußgänger- und Radfahrerampel, über die der Radfahrer fuhr, kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden. Der Radfahrer wurde leicht verletzt. Am Rad und am Auto entstand Sachschaden. Da die Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben zur Ursache des Unfalls machen, werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Anke Buchholz

Telefon: 0621-963-1035

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell