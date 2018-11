POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Diebstähle aus Autos

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit zwischen dem 11.11.2018 gegen 17.00 Uhr und dem 12.11.2018 gegen 08.30 Uhr stahlen unbekannte Täter aus dem Kofferraum eines Autos, das in der Erbprinz-Josef-Straße geparkt war, Baustellenkleidung. Zudem nahmen sie Lebensmittel aus dem Auto, die sie neben dem Auto verstreuten. Bis auf eine Baustellenjacke und eine Baustellenhose konnte die Kleidung in der Ifflandstraße gefunden werden. In der Zeit zwischen dem 11.11.2018 gegen 20.00 Uhr und dem 12.11.2018 gegen 08.30 Uhr stahlen unbekannte Täter aus einem Citroen Berlingo, der in der Wingertstraße geparkt war, ein Handy und ein Tablet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Anke Buchholz

Telefon: 0621-963-1035

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell