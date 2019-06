Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - In Tankstelle eingebrochen

Ahaus (ots)

Tabakwaren haben Unbekannte in der Nacht zum Montag bei einem Einbruch in Ahaus erbeutet. Die Täter waren gegen 03.00 Uhr in den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Wüllener Straße eingedrungen. Um hineinzugelangen, hatten sie erst eine Tür im rückwärtigen Bereich aufgehebelt und im Inneren noch eine weitere. Als eine Mitarbeiterin die Tankstelle aufschließen wollte, entdeckte sie zwei Männer und flüchtete. Eine anschließende Fahndung im Nahbereich blieb ergebnislos. Die Täter waren dunkel bekleidet und trugen Sturmhauben. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

