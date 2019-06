Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unbekannte bedienen sich auf Baustelle

Bocholt (ots)

Eine Arbeitsmaschine und Baumaterial im Wert von etwa 2.000 Euro entwendeten bisher unbekannte Täter am Freitagabend von einer Baustelle an der Kurfürstenstraße. Dazu benutzten sie kurzerhand eine Schubkarre von der Baustelle. Aufmerksame Zeugen bemerkten gegen 19.20 Uhr den Diebstahl und fotografierten die Täter. Die Ermittlungen dauern an.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 2990) zu wenden.

