Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Werkzeug aus Transporter entwendet

Ahaus (ots)

Bisher unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu m Samstag Werkzeuge und Arbeitsmaschinen aus einem Transporter. Der weiße Fiat Ducato hatte in der Zeit von 01.00 Uhr bis 11.00 Uhr an der Straße "Rosenthal" gestanden. Wie die Täter den Transporter öffnen konnten, steht noch nicht fest.

Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (Telefon 02561 / 9260).

Markus Hüls

Telefon: 02861-900-2203

http://www.polizei.nrw.de/borken/

