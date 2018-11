POL-PDKH: Verkehrsunfall endet im Straßengraben

Bild des verunfallten PKW Bild-Infos Download

Bad Kreuznach (ots) - Am Freitag, gegen 23.45 Uhr befuhr ein 19-jähriger PKW-Fahrer die B 428 aus Richtung Bosenheim in Richtung B 41. In einer leichten Rechtskurve verlor der junge Fahrer wohl wegen nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen PKW, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich ein Mal in die tiefer liegende Grünfläche. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt; sein 20-jähriger Beifahrer blieb unverletzt. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671-8811-100

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell