POL-PDKH: Pkw beschädigt (15.-16.11.2018)

Lauschied (Kreis Bad Kreuznach) (ots) - In der Nacht zum Freitag wurde ein vor einem Wohnanwesen in der Ortslage von Lauschied geparkter VW Golf mutwillig zerkratzt. Das Fahrzeug wurde vier Wochen zuvor an der gleichen Örtlichkeit in ähnlicher Weise beschädigt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kirn (Tel.: 06752 / 1560) oder die Außenstelle Bad Sobernheim (Tel.: 06751 / 81270) entgegen.

