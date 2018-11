POL-PDKH: Unfallflucht

Kirn (ots) - Am Morgen des 17.11.2018 beschädigte ein Autofahrer beim Ausparken auf dem Parkplatz des Kirner Krankenhauses ein anderes Auto und fuhr davon, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte der Verursacher zügig an dessen Wohnort in Bad Kreuznach ermittelt und die Tat somit aufgeklärt werden.

