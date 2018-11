POL-PDKH: Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss

Langenlonsheim, Naheweinstraße (ots) - Eine Zivilstreife der Polizei Bad Kreuznach wollte am Freitagabend, gegen 23:10 Uhr, mit einem Pkw-Fahrer eine Verkehrskontrolle durchführen. Den Beamten war zuvor aufgefallen, dass das Rücklicht an dessen Pkw teilweise defekt war. Der Pkw-Fahrer beschleunigte daraufhin seine Fahrt und wollte sich wohl der geplanten Verkehrskontrolle entziehen. Die Beamten konnten ihn trotzdem anhalten und kontrollieren. Der Fahrer, ein 39-Jähriger aus Bad Kreuznach, lehnte einen Drogenschnelltest ab. Gleichzeitig gab er aber an, dass ein Test bei ihm positiv auf Amphetamin und THC ausfallen würde. Dem 39-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen. Seinen Pkw musste er stehen lassen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671-8811-0



www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell