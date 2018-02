POL-EN: Schwelm - Kioskeinbruch scheitert

Schwelm (ots) - Am 27.02.2018, gegen 02.55 Uhr, versuchten zwei dunkel gekleidete männliche Personen gewaltsam durch eine rückwärtige Zugangstür in einen Kiosk an der Oelkinghauser Straße einzudringen. Bei dieser Tat lösten sie den Einbruchsalarm aus. Beim Erblicken des herannahenden Streifenwagens warfen die Täter ihre Einbruchswerkzeuge fort und ergriffen die Flucht. Die Beamten folgten ihnen, verloren sie jedoch zwischen Buschwerk und Garagen aus den Augen. Laut ihrer Angaben soll es sich bei den Tätern um zwei schlanke und sehr sportliche Personen handeln. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02333/9166-4000.

