POL-EN: Wetter, Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Wetter (ots) - Am Mo., den 26.02.2018, gegen 15:50 Uhr, befuhr ein 64-jähriger Gevelsberger mit seinem Ford Transit die Schwelmer Str. von Gevelsberg in Richtung Wetter. In Höhe der Unfallörtlichkeit trat plötzlich eine zur Zeit noch nicht bekannte männliche Person auf die Fahrbahn, wurde von dem Bus erfasst und zu Boden geschleudert. Die Person wurde schwer verletzt dem HELIOS-Klinikum in Barmen zugeführt. Es besteht Lebensgefahr. Der Verkehr wurde während der Unfallaufnahme einspurig an der Unfallstelle vorbei geleitet Der Ford Transit wurde sichergestellt. Der Sachschaden liegt bei ca. 3000 Euro.

