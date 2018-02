POL-EN: Wetter - Mann kommt Aufforderung nicht nach

Wetter (ots) - In der Zeit vom 24.02.2018, 23.30 Uhr bis 25.02.2018, 00.30 Uhr hielt sich ein 31-jähriger Wetteraner in einer Gaststätte an der Bahnhofstraße auf. Er bedrohte die Angestellte und forderte lautstark nach alkoholischen Getränken. Einem ausgesprochenen Hausverbot kam der Gast nicht nach, so dass die Angestellte die Polizei verständigte. Am Einsatzort trafen die Beamten den Beschuldigten an. Sie sprachen einen Platzverweis aus, wobei der 31-jährige androhte, gleich mit weiteren Familienangehörigen zurückzukehren. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens nahmen die Beamten ihn in Gewahrsam und brachten ihn zur Polizeiwache.

