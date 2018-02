POL-EN: Sprockhövel - Unfallflucht auf Parkplatz

Sprockhövel (ots) - Am 23.02.2018, gegen 08.35 Uhr, prallte der Fahrer eines Pkw Opel beim Rangieren auf einem Parkplatz an der Mühlenstraße gegen einen abgestellten Pkw BMW. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Ein Zeuge beobachtete den Zusammenstoß und fotografierte das flüchtige Fahrzeug, so dass die Polizei den flüchtigen Fahrer aus Hattingen feststellen konnte.

