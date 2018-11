POL-PDKH: Fußgängerin auf Zebrastreifen angefahren.

Kirn (ots) - Am 16.11.2018 befuhr ein Autofahrer die Straße "Hedwigsgärten" in Richtung Altstadt. Kurz nach der "Alten Kellerei" übersah er eine 88-jährige Dame, welche den dortigen Zebrastreifen von rechts nach links überquerte. Bei dem anschließenden Zusammenstoß kam die Fußgängerin zu Fall. Aufgrund der erlittenen Verletzungen wurde sie in ein Krankenhaus verbracht.

