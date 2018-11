POL-PDKH: Verkehrsunfallflucht

Kirn (ots) - Am 15.11.2018, zwischen 06.00h und 08.00h befährt ein Fahrzeugführer die Obersteiner Straße in Kirn stadtauswärts. Dabei beschädigt er beim Vorbeifahren ein am rechten Fahrbahnrand abgestelltes Fahrzeug. An diesem entsteht Sachschaden. Verursacher entfernt sich ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise auf den Verursacher bitte an die Polizei Kirn: 06752-1560

