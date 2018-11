POL-PDKH: Verkehrsunfall mit 2 leichtverletzten Personen auf der K71

1 weiterer Medieninhalt

Heimweiler bei Kirn (ots) - Am 15.01.2018 gegen 09.45 Uhr befährt eine 20 Jahre alte Führerin eines PKW Smart die K71 aus Richtung Heimweiler kommend in Richtung Limbach. In einer Linkskurve gerät sie auf die Gegenspur. Der Entgegenkommende 60 Jahre alte Führer eines PKW Audi mit Anhänger versucht noch aus zu weichen, kann allerdings einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Es kommt zur Frontalkollision zwischen beiden Fahrzeugen, in Folge dessen beide Fahrzeugführer leicht verletzt werden. An beiden Fahrzeugen entsteht ein Sachschaden von insgesamt ca. 13000 EUR.

