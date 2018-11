POL-PDKH: Verkehrsunfall nach Überholmanöver - zwei Verletzte

1 weiterer Medieninhalt

Rüdesheim, L236 (ots) - Am heutigen Mittwoch kam es gegen 13:35 Uhr auf der L236 zwischen Rüdesheim und Hüffelsheim zu einem spektakulären Verkehrsunfall. Ein 46-jähriger Pkw-Fahrer aus der VG Rüdesheim war in Richtung Hüffelsheim unterwegs gewesen und wollte eine langsam fahrende Fahrzeugschlange überholen. Hierbei übersah der 46-Jährige, dass eine 55-jährige SUV-Fahrerin aus der Schlange heraus nach links in einen Feldweg abbiegen wollte. Der 46-Jährige kollidierte mit dem SUV. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Pkw des 46-Jährigen in den Straßengraben und blieb dort stark beschädigt stehen. Der SUV wurde ebenfalls beschädigt. Die Unfallschäden an beiden Fahrzeugen summierten sich auf geschätzte 12.000 EUR. Sowohl der 46-Jährige als auch die 55-Jährige aus der VG Langenlonsheim wurden leicht verletzt. Die L236 musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Beamte der Polizei Bad Kreuznach kümmerten sich um die Verkehrsumleitung. Es kam daraufhin zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

