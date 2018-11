POL-PDKH: Angeblicher PKW-Diebstahl führt zum Verlust der Fahrerlaubnis

Bad Kreuznach (ots) - Am Freitag, 16.11.2018, gegen 17.48 Uhr meldet ein 38-jähriger Mann über Notruf, dass sein PKW soeben in der Straße Steinkaut gestohlen worden wäre. Er habe den PKW selbst vor ca. 10 Minuten abgestellt. Die eingetroffenen Beamten stellten bei dem vermeintlichen Anzeigenerstatter starken Atemalkoholgeruch fest. Dies wurde durch einen Alkoholtest mit einem Wert von 1,95 Promille bestätigt. Bei einer gemeinsamen Absuche konnte der "gestohlene" PKW ca. 200m weiter in einer Parklücke ordnungsgemäß geparkt festgestellt werden. Dem 38-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, die Fahrerlaubnis sichergestellt und ein Strafverfahren eröffnet.

