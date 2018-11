POL-PDKH: Tankbetrug

Bingen am Rhein, Gustav-Streßemann-Straße (ots) - Am 17.11.18 gegen 09:30 Uhr wird durch eine Mitarbeiterin des Autohofs am Autobahndreieck Nahetal bemerkt, dass ein Verkehrsteilnehmer nach durchgeführtem Tankvorgang im Wert von mehr als 90 Euro, ohne zu bezahlen davon fuhr. Anhand des Kennzeichens sowie Zeugenangaben kann der 42-jährige Täter ermittelt werden. Dieser muss sich nun wegen Tankbetrugs verantworten.

