POL-PDKH: Verkehrsunfallflucht

Bingen am Rhein, Saarlandstraße (ots) - Am 17.11.18 kam es in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 12:10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Der geschädigte Unfallbeteiligte parkte mit seinem grauen Ford Geländewagen "Eco Sport" in Längsaufstellung am rechten Fahrbahnrand der Saarlandstraße gegenüber des Parkplatzes der dort ansässigen Bäckerei Lüning. Als der Geschädigte dann zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass die Fahrertür beschädigt ist. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte dieser Schaden durch einen, vom Parkplatz der Bäckerei, rückwärts ausparkenden Unfallgegner verursacht worden sein. Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch, ohne eine Schadensregulierung vorzunehmen, unerlaubt von der Unfallstelle. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen bei der Polizei Bingen(06721/9050) zu melden.

