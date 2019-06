POL-BOR: Bocholt - Fahrräder am Crispinusplatz beschädigt

Kreispolizeibehörde Borken

Nach Hinweisen einer Zeugin konnte die Polizei in der Nacht zum Samstag einen 21-jährigen Mann aus Bocholt gegen 01.20 Uhr in der Innenstadt ergreifen. Er steht im Verdacht, am Crispinusplatz mehrere Fahrräder mutwillig beschädigt zu haben, indem er gegen und auf sie trat.

Weitere Zeugen, insbesondere die Fahrradbesitzer, werden gebeten, sich an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 2990) zu wenden.

