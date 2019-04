Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Verkehrsunfallflucht (Zeugenaufruf); Rauch in Gemeindehalle; Einbrüche in Gaststätten

Vier Leichtverletzte bei Unfall zwischen Bus und Pkw

Vier Personen haben bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag zwischen einem Pkw und einem Bus leichte Verletzungen erlitten. Ein 19-Jähriger befuhr kurz vor 17 Uhr mit einem VW Polo die Karlstraße in Richtung Eberhardstraße. Unmittelbar vor der Kreuzung mit der List-/Gartenstraße wechselte er am Beginn der dortigen Baustelle von der rechten Fahrspur nach rechts auf den Sonderfahrstreifen für Linienbusse. Der 22 Jahre alte Fahrer eines Busses der Linie 7 konnte trotz einer Vollbremsung einen Zusammenstoß mit dem Pkw nicht verhindern. Bei dem Bremsmanöver stürzten drei Frauen im Alter zwischen 41 und 59 Jahren im vorderen Bereich des Busses und zogen sich leichte Verletzungen zu. Zwei von ihnen mussten vom Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Die dritte Gestürzte konnte vor Ort versorgt werden. Eine 17 Jahre alte Beifahrerin in dem VW begab sich selbst in ärztliche Behandlung. Der Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. (ms)

St. Johann-Würtingen (RT): Rauch in Gemeindehalle

Eine starke Rauchentwicklung hat am Montagabend in der Gemeindehalle in der Uhlandstraße für Aufregung gesorgt. Gegen 22.20 Uhr wurde die Feuerwehrleitstelle von Besuchern der Halle alarmiert, nachdem diese dort den Qualm festgestellt hatten. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften anrückte, konnte zum Glück schnell Entwarnung geben. Ein technischer Fehler in der mit Hackschnitzeln befeuerten Heizungsanlage hatte für den Rauch gesorgt. Die Anlage wurde abgestellt und die Räume durchlüftet. Personen- oder Sachschäden waren nicht entstanden. (cw)

Weilheim/Teck (ES): Spielautomaten aufgebrochen (Zeugenaufruf)

Auf die Spielautomaten hatte es ein Unbekannter abgesehen, der am frühen Dienstagmorgen in eine Gaststätte in der Schulstraße eingebrochen ist. Gegen 4.40 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Gasträumen. Dort wuchtete er die Spielautomaten auf und plünderte sie aus. Mit seiner Beute von noch nicht bekanntem Wert flüchtete er anschließend. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zur genannten Zeit im Bereich der Schulstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07021/501-0 zu melden. (cw)

Nürtingen (ES): Auf Motorrad aufgefahren

Ganz erheblich betrunken war ein 92 Jahre alter Mercedes-Fahrer, der am Montagabend an der Kreuzung Oberboihinger Straße / Bahnhofstraße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Senior war gegen 22.15 Uhr auf der Oberboihinger Straße / L 1250 in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. Zu spät erkannte er, dass der Verkehr vor ihm an der roten Ampel warten musste. Er krachte mit seinem Mercedes in ein BMW-Motorrad, das als letztes Fahrzeug in der Reihe vor der Ampel stand. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte der 55-jährige Motorradfahrer von seinem Bike und wurde nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in der Folge zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des 92-Jährigen ergab sich ein vorläufiger Alkoholwert von über einer Promille. Sein Führerschein wurde noch am Unfallort einbehalten und er musste im Anschluss eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die BMW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 9.000 Euro geschätzt. (cw)

Ostfildern (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Der Griff nach seiner Sprudelflasche ist einem 50 Jahre alten Audi-Fahrer am Dienstagmorgen auf der K 1218 zwischen Ruit und Kemnat zum Verhängnis geworden. Der Mann war kurz nach ein Uhr mit seinem Audi A6 auf der Kreisstraße unterwegs, als er nach seiner Sprudelflasche hinter dem Fahrersitz griff. Dadurch abgelenkt kam er auf freier Strecke mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte nahezu ungebremst gegen einen Baum. Der Fahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Sein Audi, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr im Einsatz. (cw)

Reichenbach (ES): In Gaststätte eingebrochen

In eine Gaststätte in der Heinrich-Otto-Straße ist ein Unbekannter am frühen Dienstagmorgen eingebrochen. Auf noch ungeklärte Art und Weise verschaffte sich der Einbrecher gegen drei Uhr Zutritt zum Gastraum. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem stieß er auf einen kleineren Wechselgeldbetrag, den er mitgehen ließ. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief bislang erfolglos. Der Polizeiposten Oberesslingen ermittelt. (cw)

Kirchheim (ES): Hoher Schaden bei Unfallflucht (Zeugenaufruf)

Wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro ist an einem geparkten Pkw bei einer Unfallflucht entstanden. Der bislang unbekannte Lenker eines weißen Sattelzugs war am Montag, gegen 11.15 Uhr, in die enge Kernerstraße in einem Wohngebiet gefahren. Vermutlich wurde der ortsunkundige Fahrer von seinem Navi in die Irre geleitet. Als der Unbekannte sein Malheur bemerkte und auf die Stuttgarter Straße zurückfahren wollte, blieb er beim Abbiegen mit seinem Heck an einem am rechten Fahrbahnrand vor Gebäude 12 geparkten Skoda hängen. An dem Auto wurde die komplette Fahrerseite beschädigt. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Kirchheim unter Telefon 07021/501-0 erbeten. (ms)

Kirchheim (ES): Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Ein Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen und zwei Leichtverletzten hat sich am Montagnachmittag auf der B 297 ereignet. Eine 52 Jahre alte Frau war kurz nach 16 Uhr auf der Bundesstraße von Kirchheim herkommend in Richtung Schlierbach unterwegs. Vermutlich aus Unachtsamkeit bemerkte die Fahrerin zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihr verkehrsbedingt abbremsen mussten. Ein Pkw-Lenker wollte nach links auf einen Feldweg abbiegen und die nachfolgenden Fahrer mussten dahinter anhalten. Die Frau fuhr mit ihrem Wagen ins Heck eines Dacia einer 49-Jährigen, der noch auf den Lkw eines 28 Jahre alten Mannes geschoben wurde. Die beiden Frauen zogen sich leichte Verletzungen zu. Die Unfallverursacherin musste zur Versorgung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die 49-Jährige wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Der VW musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt rund 10.000 Euro. (ms)

Kirchheim (ES): Hoher Schaden bei Verkehrsunfall

Ein Schaden in Höhe von etwa 30.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Kirchheim entstanden. Ein 83-Jähriger war mit seiner Mercedes G-Klasse kurz nach 14.30 Uhr von einem Firmenparkplatz nach links auf die Lenninger Straße eingefahren. Hierbei übersah er den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten VW Golf einer 26-Jährigen, die in stadtauswärtiger Richtung fuhr. Die Kollision war so heftig, dass sich die Frau verletzte und vom Rettungsdienst versorgt werden musste. Weiterhin waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Autos kam es zu geringen Verkehrsbehinderungen. (ms)

Tübingen (TÜ): Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Zwei Leichtverletzte hat es bei einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen am Montagmittag auf der B 296 gegeben. Eine 22 Jahre alte Frau war mit ihrem Citroen gegen 13.30 Uhr auf der Bundesstraße zwischen Tübingen und Unterjesingen unterwegs. Zum Linksabbiegen in die Straße Rohäcker bremste sie ihr Fahrzeug ab und setzte den Blinker. Ein nachfolgender 50-jähriger Lkw-Lenker bemerkte dies zu spät und fuhr trotz einer Vollbremsung ins Heck des Pkw. Eine hinter dem Lkw fahrende 86 Jahre alte Dacia-Fahrerin konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit dem Lastwagen. Die beiden Frauen verletzten sich und mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Der Schaden beträgt zirka 2.500 Euro. (ms)

Rottenburg (TÜ): Radler übersehen

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen ist ein 58-jähriger Radfahrer in der Siebentälerstraße mit einem Auto kollidiert und leicht verletzt worden. Ein 21 Jahre alter Mercedes-Lenker fuhr kurz vor sechs Uhr auf der Siebentälerstraße in Richtung der Hohenzollernstraße, als er offensichtlich den aus der Römerstraße von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Radfahrer übersah. Es kam zur Kollision zwischen dem Rad und dem Pkw, wobei der Radler stürzte. Der 58-Jährige wurde mit nach derzeitigem Sachstand leichten Verletzungen vom Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. (jw)

