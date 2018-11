POL-PDKO: Fahrzeug blieb im Brückengeländer hängen

1 weiterer Medieninhalt

Kobern-Gondorf (ots) - Glück im Unglück hatte ein 53-Jähriger Pkw-Fahrer, der am Freitagmittag von der B 416 auf die Moselgoldbrücke auffuhr. An der Einmündung auf der Brücke fuhr er geradeaus ins gegenüberliegende Brückengeländer. Das Brückengeländer wurde an drei Füßen abgerissen, hielt aber dennoch den Pkw auf der Brücke. Warum der eigentlich ortskundige Pkw-Fahrer den Unfall verursacht hat, wird noch ermittelt. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der Fahrer alkoholisiert war und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihn erwartete jetzt ein Strafverfahren. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Straßenmeisterei kümmerte sich um die Absicherung des auf ca. 12m beschädigten Brückengeländers.

