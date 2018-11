POL-PDKO: PKW Aufbrüche in Vallendar

Vallendar (ots) - In der Nacht vom 15. zum 16. November kam es im Bereich der "Vogelstraßen" in Vallendar zum Aufbruch von insgesamt vier Fahrzeugen der Marke BMW. Aus den Fahrzeugen wurden Teile gestohlen. Die Taten ereigneten sich vermutlich gegen 01:45 morgens. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Die Polizei in Bendorf bittet um Hinweise.

