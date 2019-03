Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Dieseldiebstahl

Holzminden (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es zu einem Dieseldiebstahl aus einer Sattelzugmaschine. Der 49-jährige polnische Fahrer hatte diese für die Nacht im Lüchtringer Weg in Holzminden abgestellt. Als er morgens seine Fahrt fortsetzen wollte, stellte er den Diebstahl von ca. 400 Liter Diesel fest. Die Polizei fragt nach: gibt es Zeugen, die im Bereich des Lüchtringer Weges (Anlieferverkehr der Firma Stiebel Eltron) verdächtige Beobachtungen gemacht haben? Hinweise bitte an die Polizei Holzminden, 05531/9580.

Rückfragen bitte an:



PHK`in Nadine Meese

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

-Einsatz- und Streifendienst-

Telefon: 05535/958-122

E-Mail: nadine.meese@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz

minden/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell