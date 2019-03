Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Leichtfertigkeit lockte Diebe

Bad Pyrmont (ots)

Eine 67-jährige Frau aus Bad Pyrmont kaufte am 27.03.2019, in der Zeit von 12.45 bis 12.55 Uhr, in einem Geschäft in der Pyrmonter Innenstadt ein. Ihre Handtasche legte sie dabei frei zugänglich in einen Einkaufswagen des Geschäftes. Danach wandte sie sich den Angeboten in den Regalen zu. Als sie zwischendurch in den Einkaufswagen blickte, stellte sie fest, dass die Handtasche fehlte. Ihr fielen noch zwei Frauen mittleren Alters auf, die das Geschäft zügig verließen, ob diese aber etwas mit dem Diebstahl zu tun haben könnten, konnte sie nicht mit Sicherheit sagen. Bei einer späteren Absuche des Geschäftes wurde zwar die Handtasche hinter einem Regal aufgefunden, die Geldbörse mit gut 150 Euro Bargeld, Ausweispapieren und Bankkarten war jedoch weg. Die Polizei verweist in diesem Zusammenhang auf ihre Präventionshinweise, Geldbörsen und Handtaschen nicht unbeaufsichtigt in frei zugänglichen Bereichen abzulegen.

