POL-NOM: Unter Drogeneinfluss Pkw geführt

Einbeck (ots) - Einbeck(mü): In den frühen Morgenstunden des 06.12.18 wurde in Einbeck durch eine Polizeistreife ein Pkw in der Hullerser Landstraße kontrolliert. Während der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 35-jährigen Fahrer aus Einbeck Auffälligkeiten fest, die auf Drogenbeeinflussung hindeuten. Da der Fahrer einen Drogentest vor Ort nicht durchführen konnte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Das Ergebnis der Blutprobe wird zeigen, welche Drogen der Fahrer zuvor konsumiert hatte. Die Weiterfahrt wurde ihm aufgrund der Auffälligkeiten untersagt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim/Osterode

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell