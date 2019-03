Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Sachbeschädigung durch Graffiti - die Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch beschmierten unbekannte Täter einen Hauseingangsbereich eines Mehrfamilienhauses. Eine Bewohnerin des Hauses in der Liethstraße in Holzminden war gegen 02.00 Uhr zurückgekehrt und hatte die Schmiererei an der Eingangstür und dort installierten Briefkästen festgestellt. Die Polizei sucht Zeugen zu diesem Vorfall. Wer etwas Auffälliges beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei Holzminden, 05531/9580.

