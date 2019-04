Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch in Gaststätte

Reutlingen (ots)

Nürtingen (ES): In Gaststätte eingebrochen

In eine Gaststätte in der Heiligkreuzstraße ist am frühen Montagmorgen eingebrochen worden. In der Zeit zwischen ein Uhr und 6.45 Uhr drang der bislang unbekannte Täter über eine aufgehebelte Notausgangstür ins Innere des Lokals. In einem Nebenraum entfernte der Einbrecher mit brachialer Gewalt zwei Tresore aus der Wand und nahm sie mit. Der angerichtete Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. (ms)

