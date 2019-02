Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Motorradfahrer stirbt bei Verkehrsunfall

Winterberg (ots)

Am Mittwochnachmittag ist gegen 14.15 Uhr ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall bei Winterberg-Siedlinghausen tödlich verletzt worden. Eine siebenköpfige Motorradgruppe war auf der L 742 aus Brunskappel in Richtung Siedlinghausen unterwegs. Zwischen Brunskappel und Siedlinghausen wollte die Gruppe einen Lkw überholen. Drei Motorräder konnten den Überholvorgang beenden. Der Vierte, ein 63-jähriger Mann aus Mühlheim a.d.R., prallte gegen einen entgegenkommenden Pick-up eines 31-jährigen Mannes aus Olsberg. Der Mühlheimer verstarb noch am Unfallort. Der 31-Jährige wurde leicht verletzt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die Fahrzeuge sichergestellt. Ein Gutachter wurde zur Unfallstelle entsandt. Die Maßnahmen am Unfallort werden bis in die Abendstunden andauern. Die Strecke bleibt für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

