POL-GÖ: (609/2018) Unfallflucht in Duderstadt

Göttingen (ots) - Duderstadt (Landkreis Göttingen), Kolpingstraße Samstag, 10. November 2018, in der Zeit zwischen 09.30 Uhr 14.10 Uhr

DUDERSTADT (jan) - Vermutlich beim Vorbeifahren hatte ein unbekannter Fahrzeugführer am Samstag (10.11.18) in der Zeit zwischen 09.30 Uhr 14.10 Uhr an der Kolpingstraße vor der BBS einen geparkten graufarbenen Ford Kuga beschädigt und ist dann einfach weitergefahren.

Vermutlich zerkratzte der Unfallverursacher mit dem Außenspiegel den Lack des im Seitenstreifen abgestellten Wagens. Die Höhe des entstandenen Schadens beträgt nach Schätzungen etwa 500 Euro.

Hinweise bitte an Polizei in Duderstadt unter der Telefonnummer 05527/98010.

