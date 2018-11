POL-GÖ: (607/2018) "Planenschlitzer" auf Rastplatz Schwalenberg an der A 7 aktiv

Göttingen (ots) - Seesen (Landkreis Goslar), Parkplatz Schwalenberg-West an der A 7, Fahrtrichtung Kassel in der Nacht zum Mittwoch, 14. November 2018, im Zeitraum zwischen 22.30 Uhr und 01.00 Uhr

SEESEN (jan) - Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch (14.11.18) auf dem Autobahnparkplatz "Schwalenberg-West" an der A 7 bei Seesen die Planen an vier abgestellten Sattelzügen aufgeschlitzt.

Während die Brummifahrer in den Führerhäusern schliefen, schlitzten die Täter ein Loch in die Plane. Durch diese Öffnung wurde vermutlich die Ladung in Augenschein genommen. Nach ersten Informationen wurde nichts gestohlen.

Insgesamt verursachten die Täter damit einen Gesamtschaden von etwa 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei Goslar unter Telefon 05321-3390.

