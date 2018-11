POL-GÖ: (608/2018) Einbruch in Institut in Göttingen

Göttingen (ots) - Göttingen, Grätzelstraße in der Nacht zu Dienstag, 13. November 2018

GÖTTINGEN (jan) - Bei einem Einbruch in ein Institut an der Grätzelstraße haben in der Nacht zu Dienstag (13.11.18) unbekannte Täter einen hohen Sachschaden verursacht. Es entstand ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Ob etwas aus dem Gebäude gestohlen wurde, ist zurzeit noch offen.

Nach dem gegenwärtigen Stand der Ermittlungen stiegen die Einbrecher durch eine aufgehebelte Seitentür in das Gebäude ein und brachen dann mit brachialer Gewalt alle Türen zu den Büros auf.

Von den Einbrechern fehlt jede Spur.

Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

