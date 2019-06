Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Cannabis konsumiert und Auto gefahren

Gronau (ots)

Unter Drogeneinfluss war ein Autofahrer am Sonntagabend in Gronau unterwegs. Polizeibeamte hatten den 27-Jährigen kontrolliert, als er die Enscheder Straße befuhr. Ein Test schlug positiv an auf den Cannabis-Wirkstoff THC. Die Beamten fertigten eine Anzeige und untersagten die Weiterfahrt. Ein Arzt entnahm dem Fahrer eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell