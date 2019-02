Polizei Düsseldorf

POL-D: Velbert - Schwerer Alleinunfall auf der A 535 - 18-jähriger Kradfahrer in Lebensgefahr - Hubschrauber im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Nach einem Überholmanöver verlor heute Nachmittag ein Kradfahrer auf der A 535 in Richtung Velbert die Kontrolle über seine Maschine und verunglückte so schwer, dass er von einem Rettungstransporthubschrauber in eine Spezialklinik nach Essen geflogen werden musste. Die Fahrbahn blieb für rund zwei Stunden gesperrt.

Den aktuellen Ermittlungen der Autobahnpolizei Düsseldorf zufolge befuhr gegen 14.15 Uhr der 18-Jährige aus Velbert mit seinem Motorrad die A 535 in Richtung Velbert, als er einen Pkw auf dem rechten Fahrstreifen überholte. Beim wieder Einscheren verlor er die Kontrolle über das Bike, rutschte weg und stürzte. Hierbei erlitt der junge Mann lebensbedrohliche Verletzungen. Ein Rettungstransporthubschrauber brachte ihn in eine Spezialklinik nach Essen. Für die Landung des Hubschraubers, die Bergungs- und Rettungsarbeiten sowie die Unfallaufnahme musste die Richtungsfahrbahn bis 16 Uhr gesperrt werden.

