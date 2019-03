Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Einbrüche auf dem Gelände eines Kleingartenvereins in Nrodenham

Delmenhorst (ots)

Zu zwei Diebstählen auf dem Gelände des Kleingartenvereins 'Blüh auf' an der Walther-Rathenau-Straße in Nordenham ist es in der Zeit von Dienstag, 05. März 2019, 18:45 Uhr, bis Mittwoch, 06. März 2019, 07:30 Uhr, gekommen.

Zunächst bemerkte ein Bewohner einer Gartenlaube, dass ihm Getränke und Tabak aus dem Vorraum seiner Laube entwendet wurden. Im weiteren Verlauf der Nacht wurde dann festgestellt, dass von einer weiteren Parzelle alkoholische Getränke gestohlen wurden.

Zeugen, die im Kleingartenverein Auffälligkeiten festgestellt haben, werden gebeten, sich unter 04371/9981-0 mit der Polizei in Nordenham in Verbindung zu setzen.

