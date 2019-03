Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Radfahrerin durch Unfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine Radfahrerin am Mittwoch, 06. März 2019, gegen 18:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf dem Hasporter Damm in Delmenhorst.

Ein 49-jähriger Delmenhorster wollte dabei mit seinem Audi vom Gelände einer Tankstelle nach rechts auf den Hasporter Damm in Richtung Stadtmitte einfahren. Verkehrsbedingt musste er zunächst warten. Als der Verkehr ein Einfahren möglich machte, fuhr er mit seinem Pkw an. Dabei missachtete er die Vorfahrt der 51-jährigen Frau aus Delmenhorst, die mit ihrem Fahrrad den Radweg entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung befuhr.

Durch den folgenden Zusammenstoß zog sich die Frau Verletzungen am Bein und im Gesicht zu. Der Sachschaden blieb gering.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmal darauf hin, dass das 'Geisterfahren' - also die Nutzung von Radwegen in vorschriftswidriger Richtung - mit erheblichen Gefahren verbunden ist.

