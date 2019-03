Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: 10-jähriger Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall in Brake leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, gegen 15:50 Uhr, kam es es auf der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 76 jährigen Fahrzeugführer eines Pkw Daimler aus Brake und einem 10 jährigen Fahrradfahrer aus Brake. Der Fahrzeugführer des Pkw musste beim Befahren der Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Golzwarden aufgrund eines links abbiegenden Pkw sein Tempo reduzieren. Den Radfahrer, welcher die Straße von links kommend überqueren wollte, sah der Pkw-Fahrer nicht mehr rechtzeitig. Trotz Vollbremsung kam es zum Zusammenstoß. Der Radfaher wurde mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Es entsteht Sachschaden am Pkw und am Fahrrad. Die Schadenshöhe beträgt etwa 500 Euro.

