Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher flüchtet

Bocholt (ots)

Am Samstagabend versuchte ein bisher unbekannter Täter gegen 20.50 Uhr in eine Wohnung der Kardinal Diepenbrock Stiftung am Melchiorweg einzubrechen. Er war bereits im ersten Obergeschoss auf den Balkon geklettert, als er von Anwohnern überrascht wurde. Er sprang vom Balkon, rannte auf einen angrenzenden Schulhof zu einem abgestellten Fahrrad und flüchtete damit in Richtung Stenerner Weg. Zeugen beschrieben den Täter wie folgt: männlich - rundes Gesicht - südländisches Erscheinungsbild - schwarze kurze Haare - kräftige Statur - 17 bis 18 Jahre alt - etwa 170 Zentimeter groß. Der Mann war bekleidet mit einer dunklen Hose und einem T-Shirt.

Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0).

