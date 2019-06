Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Unter Alkoholeinfluss Motorrad gefahren

Hattingen (ots)

Am Sonntagabend fuhr ein 34-jähriger Hattinger mit seinem Motorrad auf der Holthauser Straße in Richtung Sprockhöveler Straße. In einem Kreisverkehr verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Er verletzte sich dabei leicht. Bei der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des Zweiradfahrers festgestellt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Der Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, dort wurde dem 34-Jährigen eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.

