Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- Erneuter Einbruch in Bethel-Stiftung

Breckerfeld (ots)

Bereits in der Nacht zu Samstag brachen Unbekannte in die Stiftung an der Von-Bodelschwingh-Straße ein. In der Nacht zu Sonntag schlugen sie erneut zu. Sie hebelten ein Fenster auf und gelangten erneut in das Gebäude. Da sie bereits am Vortag für Verwüstung gesorgt haben, konnte nur schwer festgestellt werden, welche Spuren von dem erneuten Einbruch stammten. Es wurden erneut Schränke und Schubladen durchwühlt und deren Inhalte auf den Boden geworfen. Ob dieses mal etwas entwendet wurde, konnte nicht gesagt werden.

