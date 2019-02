Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gasaustritt in Mehrfamilienhaus

Ludwigshafen-Süd (ots)

Am späten Nachmittag des 23.02.2019 kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Hans-Sachs-Straße in Ludwigshafen zu einem Gasaustritt. Anwohner, die das Anwesen bereits vor dem Eintreffen der Rettungskräfte verlassen hatten, meldeten zuvor Gasgeruch. Grund war, wie seitens der TWL festgestellt wurde, ein Leck in einer Gasleitung im Keller des Anwesens. Laut Aussage der Feuerwehr bestand aber aufgrund der geringen Konzentration des Gases in der Umgebungsluft keine Explosionsgefahr. Das Leck wurde durch die TWL abgedichtet.

