Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl eines Außenbordmotors

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots)

In den zurückliegenden Wochen kam es im Bereich der Großwiesenstraße in Ludwigshafen zu einem Diebstahl eines Außenbordmotors. Dieser war an einem Boot angebracht, welches seinerseits auf einem Anhänger geladen war. Unbekannte Täter trennten die Verkabelung von Boot zu Motor und brachen diesen mit roher Gewalt vom Boot ab. Nicht zuletzt deshalb beläuft sich der entstandene Sachschaden auf etwa 10000 Euro. Durch den Besitzer wurde der Diebstahl erst am gestrigen Tag bemerkt.

