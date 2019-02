Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahranfängerin verwechselt Gas- und Bremspedal

Ludwigshafen-Nord (ots)

Die 37-jährige Fahrerin eines schwarzen Mercedes befuhr am Freitag gegen 17:50 Uhr die Kurze Straße in Richtung Hemshofstraße und wollte hier vor einem Ladengeschäft einparken. Dabei verwechselte sie die Pedale des Automatik Fahrzeuges und fuhr direkt in die Schaufensterscheibe des Ladengeschäftes hinein. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20 000 Euro. Die Fahrerin ist erst seit April 2018 im Besitz der Führerscheinklasse B.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell