Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zwei Frauen betrügen Rentner um 25.000 EUR

Ludwigshafen-City (ots)

Der an Demenz erkrankte 86-jährige Rentner wurde bereits im November 2018 von zwei Frauen vor dem Rathaus Center in Ludwigshafen angesprochen. Diese nutzten seine Krankheit aus und spielten ihm eine hilflose Lage vor, sodass der Mann immer wieder für beide Frauen Einkäufe bezahlte und Geld am Geldautomat abhob, so kam es zu einer Gesamtschadenssumme von ca. 25.000 EUR. Erst als der Rentner gegenüber seiner Tochter angab, dass er pleite sei, verschaffte diese sich einen Überblick über dessen Kontostände und deckte den Betrug auf. Die Ermittlungen hinsichtlich der beiden Täterinnen dauern noch an.

