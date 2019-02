Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Schwerpunktkontrolle der rnv mit Unterstützung der Polizei

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag, 21.02.2019, fand im Zeitraum von 13 Uhr bis 16 Uhr an der Halte-stelle Hans-Warsch-Platz in Ludwigshafen-Oggersheim zum achten Mal eine Groß-kontrolle der Rhein Neckar Verkehr GmbH (rnv) in Zusammenarbeit mit der Polizei statt.

Schwerpunkt der Kontrolle war das Aufdecken von Straftaten im Hinblick auf das Erschleichen von Leistungen.

Bei der Kontrolle waren zahlreiche Mitarbeiter der rnv sowie 15 Polizeibeamte im Einsatz.

Ziel der Zusammenarbeit zwischen rnv und Polizei war hierbei auch, das Sicher-heitsgefühl der Fahrgäste zu stärken und somit einen zusätzlichen Beitrag im Be-reich der Sicherheit des Personennahverkehrs zu leisten.

Insgesamt wurden in den ankommenden Bussen und Straßenbahnen am Oggers-heimer Hans-Warsch-Platz 5175 Personen einer Fahrausweiskontrolle unterzogen. Die Kontrolle betraf Verbindungen in alle Richtungen.

Dabei konnten insgesamt 119 Personen keinen gültigen Fahrausweis vorlegen.

Durch die Polizei konnte zudem eine Person festgestellt werden, die durch die Staatsanwaltschaft zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war.

