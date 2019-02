POL-PPRP: Zeugengesucht

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Gegen 22.15 Uhr hörte am 21.02.2019 ein 44-Jähriger Geräusche im Flur seines Hauses in der Fürstenstraße. Um nachzusehen, was die Ursache sein könnte, öffnete er das Fenster zu Straße und konnte sehen, wie sich zwei junge Männer mit einem Ziehanhänger in Richtung Rheingönheimerstraße entfernten. Auf dem Anhänger befand sich ein Möbelstück des 44-Jährigen. Als er aus dem Fenster nach den Tätern rief, beschleunigten diese ihre Flucht, wobei das Möbelstück vom Wagen fiel und zerbrach. Davon ließen sich die jungen Männer nicht irritieren und ihnen gelang die Flucht.

Sie konnten wie folgt beschrieben werden: Täter 1: etwa 20 Jahre, 1,70-1,80 m groß. Zum Tatzeitpunkt trug er eine rote Jacke, eine dunkle Hose sowie dunkle Schuhe. Täter 2: : etwa 20 Jahre, 1,70-1,80 m groß. Zum Tatzeitpunkt trug er dunkle Schuhe.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

