Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 20-Jähriger ausgeraubt

Ludwigshafen (ots)

70 Euro sind die Beute eines räuberischen Diebstahls auf einen 20-Jährigen am Donnerstag (21.02.2019) im Bereich im Zollhof. Um 15.50 Uhr befand sich der junge Mann vor einem Restaurant, als drei Jugendliche auf ihn zukamen und ihn nach Wechselgeld fragten. Als der 20-Jährige seinen Geldbeutel hervorholte, griff einer der Täter nach dem Portemonnaie und nahm 70 Euro heraus. Gleichzeitig sprühte ein andere Täter Pfefferspray in das Gesicht des jungen Mannes. Anschließend wurde noch auf ihn eingeschlagen. Die drei Täter flüchteten zu Fuß. Der 20-Jährige musste mit Prellungen im Gesicht in einem Krankenhaus behandelt werden. Alle drei Täter waren zwischen 17 und 18 Jahre alt und 1,75 bis 1,85 m groß. Zwei hatten eine normale wohingegen einer eine kräftige Statur hatte. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

